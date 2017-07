Hayranı Türkan Şoray için gözyaşlarına boğuldu

Yalova'da düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri için Yalova'ya gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ı gören genç bir hayranı gözyaşlarına boğuldu.

Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Nostaljik Sinema Günlerin'e katılmak için Yalova'ya geldi. İlk olarak Atatürk'ün Yalova'da müze olarak korunan Yürüyen Köşk'ünü ziyaret eden Şoray'ı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman çiçeklerle karşıladı. Karşılamada duygusal bir an da yaşandı. Türkan Şoray'a benzerliği ile dikkat çeken bir hayranı da karşılamada yer aldı. Türkan Şoray'la karşılaşmasında gözyaşlarını tutamayan hayranını sakinleştirmek de yine Türkan Şoray'a düştü. Hayranına sarılıp dakikalarca onunla sohbet eden Şoray, genç kızı sakinleştirmek için dil döktü.

Ardından Atatürk'ün Yalova'da ki Yürüyen Köşk'ünü ziyaret eden Türkan Şoray'a, köşkün hikayesini ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman anlattı. Şoray köşk çıkışında ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı Hakan Balamir'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Şoray, "Bugünkü sinema yıllar önceki sinemanın bir devamı. Bir nevi bayrak teslimi gibi düşünüyorum. Sinema her devri anlatan bir sanat dalı. Bugünkü sinema ise çok daha yetenekli gençleri bünyesinde barındırıyor" dedi.

Türk sinemasında önemli jönlerin de yetiştiğini dile getiren Şoray, Türk sinemasında her zaman da yeni jönlerin yetişeceğini belirtti. Türk sinemasındaki jönler arasında favorisi olup olmadığı sorusunu ise Şoray cevapsız bıraktı.

(Saim Çotuk - Erdinç Bulun /İHA)