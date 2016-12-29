29.12.2016 11:58 Hayrabolu'da tarımın sorunları masaya yatırıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarımın sorunları ve çözüm önerileri üzerine toplantı düzenlenerek, arazi çalışmalarının 2017-2018 yıllarında hızlandırılacağı, Milli Tarım Projesi ve Tekirdağ tarımına etkileri değerlendirildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarımın sorunları ve çözüm önerileri üzerine toplantı düzenlenerek, arazi çalışmalarının 2017-2018 yıllarında hızlandırılacağı, Milli Tarım Projesi ve Tekirdağ tarımına etkileri değerlendirildi.



Hayrabolu Ziraat Odası Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Rıfat Aktürk, DSİ Şube Müdürü Emre Karakaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya, köy muhtarları, çiftçi ve ziraat odası meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Hayrabolu tarımı, sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.



Toplantıda konuşan Sarıkoca, arazi toplulaştırma çalışmalarının 2017-2018 yıllarında hızlandırılacağı, Milli Tarım Projesi ve Tekirdağ tarımına etkileri, bakanlığın desteklemeleri, meraların sorunları ve diğer Bakanlığın alanına giren konularda bilgilendirmede bulundu. Hayrabolu tarımının sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı, soru cevap şeklinde, oldukça verimli olarak tamamlandı.

