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Hayrabolu'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Hayrabolu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine gitmekte olan B.A. idaresindeki 34 HB 5745 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çene bayırı mevkisinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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