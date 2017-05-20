Hayko Cepkin'den hayranlarına unutulmaz gece

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ataşehir'de sahne aldı.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ataşehir'de sahne aldı.

Ataşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hayko Cepkin'nin sahne aldığı bir konser düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere Cepkin'nin hayranları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Söylediği şarkılarla sevenlerinin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesini sağlayan Cepkin, dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Birbirinden güzel eserlerini hayranları için seslendiren Cepkin, 'Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

Sahne performansıyla Ataşehirlilere eğlenceli bir gece yaşatan Cepkin, sahnede dans ekibiyle yapmış olduğu gösteriyle izleyenlerin beğenisini topladı.

