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'Hayır diyerek hayatı kolaylaştıramazsınız'
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'Hayır diyerek hayatı kolaylaştıramazsınız'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED süreci bitmek üzere olduğunu ifade ederek, 'Ona da hayır diyenler oldu. Hayır diyerek bu insanların hayatını kolaylaştıramazsınız' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED süreci bitmek üzere olduğunu ifade ederek, "Ona da hayır diyenler oldu. Hayır diyerek bu insanların hayatını kolaylaştıramazsınız" dedi.
İzmir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve çok sayıda partili katıldı.

"ONA DA HAYIR DEDİLER"
Menemen Çandarlı otoyolunun ihalesinin yapıldığı müjdesini veren Bakan Arslan, İzmir'de Körfez Geçiş Projesinin hayatı kolaylaştıracağını söyleyerek, "Konak Tüneli için yola çıktığımızda 'Ne gerek var israf' diyorlardı. Tünel açıldı, şimdi milyonlarca İzmirli kullanıyor. 'Bunlar yetmez İzmirli için bir Körfez Geçiş Projesi şart' dedik. ÇED süreci bitmek üzere. Ona da 'hayır ' diyenler var. Hayır demiş olmak için hayır diyorlar. Hayır diyerek İzmirlinin hayatını kolaylaştıramazsınız. Körfez Geçiş Projesiyle İzmirlinin hayatı kolaylaşacak" dedi.
"Türkiye prangalarından kurtulmalı" diyen Arslan, "Çok başlılıktan kaynaklı engellemeler olmasaydı biz Türkiye'nin şuan ki halinden 3-4 kat daha ilerlemiş olurduk. Bütün partiler anayasa değişikliği sözü verdi. Ancak Ak Parti bu sözü tuttu. Geçmişte bir bakan 'Türkiye dış güçlerin kendisine biçtiği role göre hareket ediyor' demişti. Bunu bir bakan söyledi. Ak Parti iktidarıyla 15 yılda bu durumu tersine çevirdi. Bu ülke hayır diyerek bir yere varılamayacağını bu güne kadar birçok kez gördü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de vesayet odaklarının ayağımıza taktığı prangayı kırıp o yolda yürümek istiyoruz. Bu yolda milletin yolu. Tek kişilik bir yol değildir. Bunun böyle bilinmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

AKILLI TARIM TOPLANTISINA KATILDI
Bakan Arslan, AK Parti ziyaretinin ardından İzmir Ticaret Borsası'nın 'Tarım 4.0 Akıllı Tarım' toplantısına katıldı. İzmir'in potansiyelinin üretilen ürün miktarından çok daha fazla olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Bu potansiyeli doğru değerlendirmek, bundan doğru faydalanmak adına ciddi ve önemli adımlar atılıyor. Bunun için de günümüz teknolojilerini bu sektörde kullanmak adına adımlar atılmış ve atılmaya devam ediliyor. Artık akıllı robotlar, sensör ağları, bulut teknolojileri, büyük veri gibi gelişimlerin sanayi sektörüne entegre edilebilmesi Sanayi 4.0 olarak adlandırılıyor. Bu noktada tarım sektöründe de tecrübemizi, potansiyelimize ulaştırabilmek adına gelişen bilişim teknolojilerini sektöre entegre etmek çok önem taşıyor" dedi.
(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

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