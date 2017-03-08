'Hayır dediler, bitince ilk onlar geçti'

CHP'yi 'hayır' üzerinden eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, 'Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz 'hayır', Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Marmaray'ı yaptık 'hayır' dediler. Konak Tüneli'ni yaptık, ona da hayır. Bitince ilk onlar geçti' dedi.

CHP'yi 'hayır' üzerinden eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz 'hayır', Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Marmaray'ı yaptık 'hayır' dediler. Konak Tüneli'ni yaptık, ona da hayır. Bitince ilk onlar geçti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'in Kınık ilçesinde yaptığı mitingde, "Dünyada bir kriz var. Ekonomik kriz var. Bundan Türkiye de nasibini aldı. Ama hemen kasım ayında kriz başlayınca dedik ki 'biz bu krizin üstesinden geleceğiz' hemen tedbirlerimizi aldık. Allah'a şükür şimdi borsa son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Aynı şekilde son 2 ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşları ile olur. Millete kriz hikayeleri anlatıp, korku pompaladılar. Ama hiçbiri bir işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliği başlatarak 2 milyon kardeşimizi 2017 içerisinde iş bulacağız. Bunun için kolları sıvadık. Daha 2 ay içinde 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu. İnşallah yıl içerisinde iş alanları açılarak, yatırımlar artacak. Cazibe programları ilan ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu ilçesinde yatırımlar artacak, oradaki vatandaşlarımız göç etmeyerek hayatını orada kazanacak. Amacımız Türkiye'nin doğusu ile batısını kuzeyi ile güneyini bir etmek. Ülkeyi bölünmüş yollarla böldük hayatları kurtardık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" diye konuştu.



"BUNLAR 'HAYIR' DER, BİTİNCE KİMSEYE SIRA VERMEZLER"

Ana muhalefet partisini 'hayır' üzerinden eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz 'hayır', Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar, Avrasya'yı yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Marmara'yı yaptık 'hayır' dediler. Konak Tüneli'ni yaptık, ona da hayır. Bitince ilk onlar geçti. Bunlar böyle, 'hayır hayır hayır' bittikten sonra kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler evet demekle başlar. Hayırdan hayır gelmez. Evlenirken evet, hadi yemeğe gidelim deyince evet diyorsunuz. Onun için 16 Nisan'da memleketimiz için, aydınlık yarınların başlayacağı gündür. 18 Mart'ta Çanakkale'de ecdadımızın yedi düvele Çanakkale geçilmez dediği o boğaza dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. İşte hizmet işte millet. Şehir hastanelerini bir bir tamamladık. İzmir, Mersin'i açtık şimdi Isparta'yı açacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınlar gününü kutlayan Yıldırım, "Kadınlar bu alçak FETÖ örgütüne karşı ülkeyi savunmak için, ay yıldızlı bayrağı göklerden indirmemek için meydanlara ilk koşan sizlerdiniz. Meydanlardakilerin yarısı kadınlardan oluştu. Sizlere çok güveniyoruz, 16 Nisan sizin zaferiniz olacak" dedi.

Mevcut anayasanın Türkiye'ye kafi gelmediğini belirten Yıldırım, gençliğin, herkesin yeni anayasayı istediğini dile getirdi.



"ANA MUHALEFET GENÇLERİN SİYASETE GİRMESİNİ KISKANIYOR MUSUN"

Anayasa değişikliğinin en çok gençlerin önünü açacağını, gençlerin siyasete gireceğine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Bu ana muhalefet buna neden karşı anlamıyorum. Gençlerin siyasete girmesini kıskanıyor musun? Gençler girecek rekabet artacak, siyasete hareke gelecek. Binali Yıldırım fanidir gelip geçer, Recep Tayyip Erdoğan fanidir gelir geçer. Bu değişiklik Erdoğan için değil, her doğan için. Bu anayasa miladını doldurdu. Bu sistem geçmişte istikrar getirmedi. İlki başlı sitsem var olduğu sürece korkular devam edecek.Bu duvara ekonomi çarpacak, krizler olacak, kazanımlar tekrar yok olacak. Ülkenin siyaseti birliği beraberliği yara alacak. Biz Türkiye'nin kazanımlarının gitmesini asla istemiyoruz. 2001 krizi anayasa kitapçığı fırlatıldı. Olan oldu, Türkiye bir gecede fakirleşti. 14 senedir borç ödüyoruz. Bıraktıkları krizin faturasını ödedik, hepsini bitirdik. Üstüne büyük projeler gerçekleştirdik" diye konuştu.



KINIK'A İKİ MÜJDE

İzmir ve Kınık'a yapılan yatırımları da anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Size bir müjdem var. Madenciler parkını hizmete aldık. Ancak bununla yetinecek değiliz, Kınık'a doğalgaz getirdik. Hayırlı olsun, 3 ay içinde müracaat yapıp bağlatın. Yetmez. Kınığın iki talebi var. Bir tanesi tarım havzası. Onun için Kınık'ta bir tarım organize sanayi merkezi kurmak için düğmeye bastık. Ayrıca Bakırçay Üniversitesine bağlı bir ziraat fakültesi de yakışır. Bunu da gerçekleştireceğiz. Aliağa'dan İZBAN'ı Bergama'ya uzatacağız. Bergama'ya kadar gelip Kınık'a uzamaz mı, tabi ki uzanır. Bergama'dan sonra Kınık'a uzatacağız. Kınık'a 400 milyon yatırım yaptık. Büyükşehirin yapması gereken işler vardı, yapmadı biz yeni bir köprüyü de kazandırdık. Bizden önce hiç devlet hastanesi olmayan Kınık'a hastane yapıyormuyuz, 276 adet konut inşa ediyor muyuz? Bu yıl sonuna kadar hepsini tamamlayacağız. Aile yaşam merkezleri yaptık. Yaşam vadisini bu yıl tamamlıyoruz."



"TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZIYIP ATACAĞIZ"

Terör örgütlerinin hep bir olmuş 'hayır' kampanyası yaptığını belirten Binali Yıldırım, "Eğer 'evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. İnşallah evet çıkacak, terör örgütleri de bitecek. Milletin başının belası olmasında bunları def ederek, milleti bu belasından kurtaracağız. Milletimize zarar veren bu alçakları bu ülkenin sınırlarında kovup, kazıyıp atacağız" dedi.

(Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)