'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya ve Hollanda'da referanduma yönelik çeşitli toplantıların iptal edilmesine ilişkin 'Terör örgütü PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantıları HDP, CHP ve şimdi teröre destek veren Almanya ve Hollanda 16 Nisan refarandumunda hayır oyu çıkması için hep birlikte çalışıyorlar' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya ve Hollanda'da referanduma yönelik çeşitli toplantıların iptal edilmesine ilişkin "Terör örgütü PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantıları HDP, CHP ve şimdi teröre destek veren Almanya ve Hollanda 16 Nisan refarandumunda hayır oyu çıkması için hep birlikte çalışıyorlar" dedi.

İlk olarak ziyaret ettiği Adana Valiliğinde Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre sohbet eden Canikli, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda partilileriyle buluştu.

Canikli, burada Almanya'da Türk bakanların katılacağı etkinliklerin iptalinin ardından Hollanda'da da referandum mitinginin iptal edilmesine yönelik bir soruyu da yanıtladı.

Almanya ve Hollanda'nın tutumlarının kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Canikli, iki ülkeyi de teröre yardım, yataklık etmek ve teröre finans sağlamakla suçladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne ve egemenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine Almanya ve Hollanda'nın destek verdiğini kaydeden Canikli, Türkiye'nin diktatörlüğe gittiğine yönelik Almanya'da yapılan açıklamalara da tepki gösterdi.

Demokrasi ve insan haklarıyla övünen Almanya ve Hollanda'nın bu etkinlikleri yasaklayarak baskıcı ve faşizan bir tavır takındığını kaydeden Canikli şöyle devam etti:

"Ne yapmaya çalışıyoruz biz?16 Nisan'da referandum var. Halkımızın bu konudaki düşüncelerini almak istiyoruz. Bir önerimiz var ve o öneri konusunda milletimizin kanaatini almak istiyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme toplantısı yapmak istiyoruz, vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz. Türkiye dışında Almanya ve Hollanda'da vatandaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşmak, ifade etmek istiyoruz. En temel özgürlük alanı, en temel hak ve hürriyet olan ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz ama maalesef Almanya, Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkeleri geçmişte olduğu gibi bir kez daha bu hürriyeti kullanmamızı engellemektedirler. Ortadan kaldırmaktadırlar. En keskin, sert yöntemle bu faşizan bir yaklaşımdır. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Tüm dünyanın da bunu görmesi gerekir. Özgürlüklerde, evrensel değerlerde mangalda kül bırakmayan bu ülkelerin bugün maskeleri bir kez daha düşmüştür. Gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır. En acı taraflarından birisi de Almanya'nın ve Hollanda'nın Türkiye'ye düşmanca yaklaşımları ortadayken CHP'li yetkililerin bu kampanyayla ilgili toplantılarına, onların oradaki vatandaşlarımızla buluşmalarına her türlü destek verilmekte, onların önü açılmaktadır."

Almanya ve Hollanda'nın teröre destek vermesinin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Canikli, "Kralın çıplak olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Ama sonucu değiştiremeyecekler. Terör örgütleriyle kimlerin yan yana olduğu, kimin hayır kampanyasını yürüttüğünü bir kez daha görüyoruz. Terör örgütü PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantıları, HDP, CHP ve şimdi teröre destek veren bu ülkeler hepsi aynı safta 16 nisan kampanyasında halk oylamasında hayır oyu çıkması için hep birlikte çalışıyorlar. Aynı yerde aynı safta şer cephesine bir de bu ülkeler katıldı. 16 nisandaki halk oylamasının olumsuz çıkması için daha önce açık şekilde PKK, FETÖ, HDP, CHP destek veriyorlardı. Birlikte bu kampanyadan olumsuz sonuç çıkması için çalışma yapıyorlardı. Bir de bunlara şimdi aynı safta olmak üzere Hollanda ve Almanya açık şekilde katılmıştır, taraf olmuştur. Sadece teröre destek değil aynı zamanda terör örgütlerinin 16 nisanda hayır oyu çıkması için yaptıkları çalışmalara da destek vererek Almanya ve Hollanda bir kez daha terör örgütleriyle yan yana olduklarını ortaya koymuşlardır. Tamamen açık, özgür bir ortamda herkes propagandasını yapıyor. Eveti savunanlar da hayırı savunanlar da açıkça çalışmalarını yürütüyorlar hiçbir engel kısıtlama yok. Özgür bir ortamda. Esas kısıtlamayı getiren, baskıyı uygulayan, bizleri, Cumhurbaşkanımızı bu tür haksız töhmetlerle bırakan bu ülkeler. Eğer bir diktatörlük arıyorlarsa, faşizan bir yaklaşım arıyorlarsa, bu bizim kampanyalarımıza kısıtlama konmasıdır. Diktatörlük budur" şeklinde dedi.

Türkiye'deki herkesin istediğini düşündüğünü, söylediğini ve hatta hakarete varan söylemlerde bulunabildiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü evet kampanyası yapanlar için de hayır yapanlar için de geçerli. Böyle bir ülkede diktatörlükten bahsedilebilir mi? Ama siz ifade hürriyeti çerçevesinde toplantı yapmak isteyen bakanlarımıza ve 16 Nisan referandumunda evet tarafında vatandaşlarımızı bilgilendirme ve aydınlatma noktasında çalışma yapan arkadaşlarımıza bu kapıları kapatacaksınız, ifade özgürlüklerini elinden alacaksınız ve bu ülkeler özgür ülkeler olacak? Demokrasi standartları yüksek ülkeler olacak ve bu yalanı yutturmaya çalışacaklar. Kimse inanmıyor, her şey ortada. Çok net. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülkedir. Her siyasi düşünce için. Ama Almanya ve Hollanda en temel haklarda daha çok kolaylıkla sınırlama getiren, insanların düşüncelerini boğan, sesini kesen bir yaklaşım ve politika içerisinde. Yani bir yönüyle aslında bunların deşifre olması, bir kez daha gerçek yüzlerinin ortaya çıkması, dünyanın bunları görmesi açısından olumlu olmuştur. Hadise üzüntü verici. Uzun yıllar müttefikimiz olan ülkeler, birlikte aynı kampta olduğumuz ülkeler ama görüyorsunuz. Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Yine biz umutla bu ülkelerin bu yanlış yaklaşımlarından, insanlığın değerlerine hakaret anlamına gelen bu yaklaşımlarından vazgeçmelerinden, bu faşizanca baskıcı yaklaşımlarından ve terör örgütlerine destek veren bu yaklaşımlarından vazgeçmelerini bekliyoruz. Temennimiz odur."

Canikli, daha sonra partilileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

(Nuri Pir - Umutcan İşledici/İHA)