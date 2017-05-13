'Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Marmaris'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Marmaris'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere Bursa'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek, "Buca ve Marmaris belediye başkanları ile görüştüm. Buca'dan bazı vatandaşlarımız tuttukları otobüslerle Marmaris'e tur düzenliyorlar ve meydana gelen trafik kazasında 23 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerekse Buca Belediye başkanları olayı bütün ayrıntıları ile öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma noktasında çaba sarf ediyorlar. Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Geri de kalanlara sabırlar, Allah sabır versin. Söylenecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)