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Hayatını ailesine adadı
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Hayatını ailesine adadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 yaşındaki Gülay Öcü, annesinin kısmi beyin felci geçirerek rahatsızlanması sonucu 3 zihinsel engelli kardeşine annelik yapıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 yaşındaki Gülay Öcü, annesinin kısmi beyin felci geçirerek rahatsızlanması sonucu 3 zihinsel engelli kardeşine annelik yapıyor.
Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe Köyünde ikamet eden Dursun Öcü (53) ile Şerif Öcü (56) çiftinin 6 çocuğundan 3'ü zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Anne Öcü, 10 yıl önce beyin felci geçirmesi sonucu evin işlerini yapamaz hale geldi. Kardeşlerine annelik yapan ve hasta annesine fedakarlık göstererek gözü gibi bakan Gülay Öcü adeta hayatını ailesine adadı.
Genç kızın fedakarlığını duyan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer eşi Gülçin Üçer ile kadınlar günü dolayısı ile aileyi ziyaret etti. Kaymakam Üçer, Gülay Öcü'nün tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde büyük fedakarlık yaptığına dikkat çekerek, "İşte bu fedakarlığın bizi buraya getirdi. Bu nedenle de bu çiçeği sana vermek istedik. Sen hem ablalık hem de annelik yapıyorsun. Maşallah yüzünden de gülücükler eksik olmuyor. Bu davranışlarının karşılığını inşallah hem bu dünyada hem de ahrette alırsın" dedi.
Kaymakam Üçer, vefakarlığın böylesinin çok nadir görüldüğünü söyleyerek,"Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Bu kardeşimizde ailesini tüm fertlerine faydalı oluyor ve onlara bakıyor. Herkese örnek olacak olan bu davranış karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Allah bu kardeşimizden razı olur inşallah. Çünkü o her şeyiyle kendisini annesine, babasına ve kardeşlerine adamış. Gülay kardeşimin yüzündeki gülümsemenin hiçbir zaman yok olmamasını temenni ediyorum. Turhal Kaymakamı olarak kapımın her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Baba Dursun Öcü ise 6 çocuğundan 2'sinin evlendiğini diğer 4 çocuğunun ise yanında olduğunu belirterek, "Yanımda kalan çocuklarımın dan 29 yaşındaki Cabir, 27 yaşındaki Tülay ve 24 yaşındaki Osman zihinsel engelli. Bunların yanı sıra 56 yaşındaki eşim Şerife ise beyin felci rahatsızlığı sonucu felçli. Sadece 30 yaşındaki kızım Gülay'ın çok şükür bir rahatsızlığı yok. Zaten o da hepimize bakıyor. Evimizin tüm işlerini o görüyor. Ayrıca Allah devletimize zeval vermesin. Çünkü devletimiz tarafından aileme bakım ve engelli aylığı verilmekte" şeklinde konuştu.
Kaymakam Üçer'in eşi Gülçin Üçer'in sorusu üzerine Gülay Öcü, bulaşık makinesi ve hamur karma makinesine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kaymakam Üçer, genç kızın isteğinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

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