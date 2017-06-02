Hayatındaki engelleri judo ile kaldırdı

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

2016 Rio Paralimpik Oyunları Kadınlar Judo 48 kiloda bronz madalya kazanmaya hak kazanan görme engelli Milli Judocu Ecem Taşın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hayal ediyor. 26 yaşındaki Milli Judocu Ecem Taşın, birçok başarının altına imza attı. Milli sporcu Ecem, spor hayatına 18 yaşında atletizm ve satrançla başlarken, gözündeki pingmentosa rahatsızlığı arttıkça spora daha çok sarıldı. Farklı spor dallarında arayışa giren ve felsefesini beğenerek judo yapmaya başlayan Ecem, bu alanda büyük başarılara imza attı. Milli sporcu Ecem Taşın, judo ile engellerini aştığını aktararak, "Spor yapmaya 18 yaşında başladım. Hastalığımın adı pigmentosa. Benim hastalığımın ilerlemesi babamı kaybettikten sonra oluştu. 20 yaşında görme yeteneğimi kaybettim. Şu anda yüzde 90 görme kaybım var. Spora atletizmle başladım. Sonra judo yapmaya başladım. Felsefesini çok beğendim ve aynı zamanda kendimi savunmam gerekiyordu. Görme kaybıyla judo yapmak benim için çok keyifli. Hislerim güçlendi. Judo sayesinde engelimi aştım ve bunu avantaja çevirdim" şeklinde konuştu.



"BRONZ MADALYAYI RİO'DAN ÜLKEME GETİRMENİN GURURUNU YAŞADIM"

Judoda başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkan Ecem Taşın, "Avrupa ülkelerinde 2013'te yapılan iki ayrı şampiyonada derece elde ettim. Daha sonra dünya beşinciliği ve yedinciliği, Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Özel şampiyonalarda da kazandığım çok sayıda madalyam var. Katıldığım önceki şampiyonalara kendimi denemek için gittim. Eksiklerimizi giderdik ve Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalyayı ülkeme getirmenin gururunu yaşadım" diye konuştu.



HEDEF TOKYO 2020

Rio'daki bronz madalya başarısını Tokyo'da altın madalyaya taşımak için haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ecem Taşın, "En büyük hayalim olimpiyatlarda altın madalyayı alıp kürsünün en tepesine çıkmak. Bu süreçte bana destek veren Gençlik Spor Bakanlığımıza ve bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Görme kaybımdan dolayı hocalarım benim için özel bir antrenman programı uyguluyorlar. Bunlar vücut ve psikolojik yapıma uygun antrenman programları. Tokyo'da bana verilen emekleri karşılıksız bırakmak istemiyorum" açıklamasını yaptı.



"SPOR BENİ HAYATA BAĞLADI"

Ecem, sporun kendisi için çok büyük fayda sağladığının altını çizerek, "Spor beni hayata aktif olarak bağladı. Maddi manevi çok şey kazandırdı. Spor, üniversite burslarımı, kendi maddi olanaklarımı, özgürlüğümü ve manevi olarak sayamayacağım kadar çok şey sağladı. Spor yapmak çok güzel bir şey. İnsanın hem beynini, hem de bedenini geliştiriyor. Bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Engel, engel değildir. Herkesin kafasında engelleri vardır. O engelleri kaldırdığımız zaman çok mutlu olabiliyoruz" diye konuştu.

