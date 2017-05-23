Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İsmail Gökçek ve eşinin takdir edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bu iş için mesai harcıyorlar ve aynı zamanda hayata meydan okuyorlar' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İsmail Gökçek ve eşinin takdir edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu iş için mesai harcıyorlar ve aynı zamanda hayata meydan okuyorlar" ifadelerini kullandı.

ALS gala gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "ALS hastası olan birçok arkadaşımız var. Mümkün olduğu kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz. Federasyon burada çok güzel bir organizasyon yaptı. Birkaç saat onları mutlu edebilirsek, biz de o mutluluğu onlarla beraber paylaşacağız. Aileleriyle, çocuklarıyla beraber güzel bir gün geçireceğiz. Uzun yıllardır, her vakit bulduğumda gitmeye çalışıyorum. Özellikle İsmail ve eşi bu işin öncüleri oldular. Onlara da buradan teşekkür etmek gerekir. Mesai harcıyorlar ve hayata meydan okuyorlar. Bizim de bir faydamız olursa ne mutlu. Sahada müthiş mücadele eden birinin bu hastalığa yakalanması üzüyor tabii ki ama hayatın içinde bunlar da var. Bu engellere hiçbir engel yoksa, hiç kimseye de bir engel olmamalı" diye konuştu.

(Bozhan Memiş /İHA)