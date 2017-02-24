Hayata inanılmaz dönüş

Samsun'un Bafra ilçesinde kazada ağır yaralanan ve beyin fonksiyonları durma noktasına gelen genç, doktorların zamanında müdahalesiyle yeniden hayat döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde kazada ağır yaralanan ve beyin fonksiyonları durma noktasına gelen genç, doktorların zamanında müdahalesiyle yeniden hayat döndü.

6 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralan 28 yaşındaki Taner Akman, 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu kritik olan Akman'ın çekilen filmleri pazar günü olması nedeniyle izinli olan Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ömer Özkan'a cep telefonundan gönderilerek durumu hakkında bilgi verildi. Filmlere bakan Dr. Ömer Özkan, yaralıyı ameliyathaneye çıkartmalarını söyleyerek Anestezi Uzmanı Dr. Barış Tükenmez'i aradı. Pazar günü yaşanan olayda birlikte Samsun'dan Bafra'ya hareket eden Dr. Ömer Özkan ve Dr. Barış Tükenmez, çok kısa sürede Bafra'ya gelerek kazada ağır yaralanan ve beyninin iki tarafında kanama olan Taner Akman'ı ameliyat ettiler. Ameliyatın ardından 1 hafta uyutulan Akman, daha sonra uyandırılarak tedavisine devam edildi.



"DOKTORLAR SAYESİNDE KURTULDUM"

6 aylık bir tedavinin ardından ayağa kalkan Taner Akman, "Ölümün kenarından döndüm. İki doktorun sayesinde kurtuldum. Eğer ikisinin yürekten katkısı olmasaydı ben ölmüştüm. Doktorlar beni tanımıyordu, ben de onları tanımıyordum ama Samsun'dan 11 dakikada geldiler. Gönlünden gelmese iki doktor 11 dakikada oradan buraya ameliyata yetişmeye uğraşmazlardı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben onların fedakarlığı sayesinde hayata döndüm. Bu iki güzel insan sayesinde hayata döndüm" dedi.

Sevinçten kelimeler boğazına düğümlenen anne Samiye Akman, "Çocuğum şu anda yaşıyorsa Ömer Özkan bey, Barış bey sayesindedir. Çünkü onu saniyelerle kurtardılar. Allah onlara sağlıklı bir ömür versin" diye konuştu.



"ÇOK ISRAR ETTİK, PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADIK, YILMADIK"

Ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ömer Özkan, "Pazar günü acilden cep telefonu ile filmleri gönderdiler. Filmleri görünce hastayı ameliyathaneye çıkarmalarını söyledim. Hemen yola çıkarak çok hızlı bir şekilde hastaneye gelerek hastayı ameliyata aldık. Beyninde hem sağda hem solda çok ölümcül seyreden bir kanaması vardı. Dünyanın en iyi kliniklerinde bile yaşam ihtimali oldukça düşüktü. Bu tür vakaların kaybedilme ihtimalleri yüzde 90 civarında. Çünkü çok ciddi bir kanama, dehşet verici kötü bir tabloydu. Umutsuz girseydik, sadece görev gibi üzerimize düşeni yapalım deseydik hastamız şu anda aramızda yoktu. Ama hiç pes etmedik, hepimiz çok mücadele ettik. İlk bir hafta bitkisel hayat gibi bir durum vardı ama çok ısrar ettik. Peşini hiç bırakmadık, yılmadık. Daha sonraki süreçte verilen tıbbi destek tedavisinden olumlu yanıt aldık. Neticede 1 ay sonunda yoğun bakımdan çıktı. Ardından servisimizde bir süre takip edildi. Arkasından fizik tedavi edildi ve sonuç ortada. Bizleri de şaşırtan, inanılmaz diyebileceğim bir sonuç. O açıdan çok mutluyuz ve huzurluyuz" şeklinde konuştu.



"BEYİN DEĞERİ 4 PUANA KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

Anestezi Uzmanı Dr. Barış Tükenmez ise şu bilgileri verdi: "Beyin değerlerinde 15 üzerinden ayakta normal bir insana 15 veriyoruz. Hastamızın 4 puana kadar düşmüştü. 3 demek beynin ölmesi demek. 15 demek ayakta yürüyen bir insan demek. 15 üzerinden puanladığımızda beyin 4 puan alan bir durumdaydı. Hızlı ameliyata alındı, basınç boşaltıldı, kanama temizlendi. Ondan sonra beyin hızla eski pozisyonuna dönmeye başladı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda 1 hafta uyuttuk. Ondan sonra yavaş yavaş uyandırdık. Acilden başlayıp fizik tedaviye kadar süren ve fizik tedaviden çıkışa kadar uzun bir yolculuk."

(Ahmet Şükrü Uluçay / İHA)