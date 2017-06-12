Hayata 5 gün tutunabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yararlanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yararlanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran gecesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İnegöl Devlet Hastanesi istikametinden İNGAZ kavşağı yönüne seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü 19 yaşındaki Hasan Habbaze yönetimindeki 16 MN 117 plakalı motosiklet, Turgutalp Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nden kavşağa çıkmakta olan sürücü Yunus Coşkun yönetimindeki 16 SPG 54 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden fırlayan Suriyeli sürücü ile arkasındaki arkadaşı 16 yaşındaki Muhammed Nirebi ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan iki gencin imdadına önce otomobil sürücüsü, sonrasında ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralı gençler haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. İki yaralı da acil servisteki ilk müdahalenin ardından durumlarının kritik olması sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavisi süren motosiklet sürücüsü Hasan Habbaze, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

(Salih Bakıcı/İHA)