16.11.2017 09:19 Hayat kurtaran müdahale

Görme engelli adamı son anda tuttu, trenin altında kalmaktan kurtardı. Görme engelli adamı son anda tuttu, trenin altında kalmaktan kurtardı.

ABD'nin Colarado eyaletinde trenin geldiğini fark etmeyen bir görme engelli, hemzemin geçidi kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama şahsın treni fark etmediğini fark eden duyarlı bir vatandaş, kendisini tutarak trenin altında kalmaktan kurtardı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Görme engelli adam da hayatını kurtaran bu yardımsever insana teşekkür etti.



