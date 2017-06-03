Hayallerini hediyelik eşyaya dönüştürdüler

Son yıllarda turizme yönelik yatırımlarını artıran Giresun'da Halk Eğitim Merkezi de şehre özgü hediyelik eşya çeşitliliğini arttırıyor. Değişik hediye alternatifleri arasında hediyelik el yapımı dekoratif objeler, fındık ve kiraz temalı seramik ürünler, yöresel kıyafetli taşbebekler, ahşap kemençe ve ilginç tasarımlı dokumalar bulunuyor.

Son yıllarda turizme yönelik yatırımlarını artıran Giresun'da Halk Eğitim Merkezi de şehre özgü hediyelik eşya çeşitliliğini arttırıyor. Değişik hediye alternatifleri arasında hediyelik el yapımı dekoratif objeler, fındık ve kiraz temalı seramik ürünler, yöresel kıyafetli taşbebekler, ahşap kemençe ve ilginç tasarımlı dokumalar bulunuyor.

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabörk, Giresun'a özgü hediyelik eşya çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini söyledi. Harun Karabörk, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra hediyelik olarak sunulabilecek ürünler noktasında ciddi bir eksikliğinin giderildiğini belirterek "Halk Eğitim Merkezimiz bünyesindeki oluşturduğumuz atölyede kursiyerler şehrimize özgü hediyelik eşya üretimi yapıyoruz. Giresun'a özgü fındığıyla, kirazıyla, kemençesiyle hediyelik çeşitlerimiz her geçen gün geliştirilmektedir. Yine sunum içinde yerel unsurlar kullanılmaktadır" dedi.

Amaçlarının hediyelik eşya halk eğitim kursiyerlerinin kurs dışında üretim yapmasını istediklerini dile getiren Karabörk, "Birçok ilde insanlar hediyelik eşya kendi alanında büyük bir sektör olmuştur. Bizde ilimizde bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Giresun'da fındık, kiraz gibi ürünlerin yanı sıra şehrimize özgü yöresel kıyafetli taş bebekler, seramikle çalışılmış üç boyutlu çotanak, kiraz, ahşap kemençe, dokumalar, el örgüler gibi onlarca çeşit hediyelik eşyalar yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin turizme yönelik ekonomik kazanç elde etmelerini istiyoruz. Halk Eğitim Merkezi olarak hediyelik eşya üretiminin yaygınlaştırılması konusunda kendi atölyemizde üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Kurs hocası Yıldız Erdemir ise yapılanların tamamen kursiyerlerin hayal gücüne dayanarak elde edildiğini kaydetti.

(Ahmet Bilge /İHA)