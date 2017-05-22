Hayalini kurduğu üniversiteden 61 yaşında mezun oldu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 61 Abdurrahman Akbaba, torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte mezun olup kep atmanın heyecanını yaşadı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 61 Abdurrahman Akbaba, torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte mezun olup kep atmanın heyecanını yaşadı.

Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Akbaba 2 yıl önce girdiği üniversite sınavında 206 puan alarak Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'nü kazandı. 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde eğitimine devam eden Akbaba, çocuğu yaşındaki öğrencilerle mezun olmanın sevincini yaşadı.

Akbaba 1980'li yıllarda ihtilal nedeniyle okula gidemediğini belirterek, "Evin tek oğluydum. Ailem darbe nedeniyle korkup beni okula göndermediler. İçimde okuma hevesi vardı. Eğer okumadan ölseydim gözüm açık giderdim. En azından 2 yıllık yüksekokul bitireyim dedim. Okumanın yaşı olmaz" şeklinde konuştu.

2015 yılında girdiği üniversite sınavında 206 puan aldığını ifade eden Akbaba, "Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandım. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, okul müdürüme, öğretim elemanlarına ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Okula devam etmemde ve okulu başarı ile tamamlamam da bana çok destek oldular, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Akbaba, daha sonra genç okul arkadaşlarıyla birlikte kep atmanın heyecanını yaşadı.

(Uğur Yiğit / İHA)