Havuzda elektrik faciası: 5 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir Aquapark'ta meydana geldi. İddiaya göre havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların çırpındığını gören 2 kişi daha havuza girdi. İlk belirlemelere göre 6 kişi elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan 5'i hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(Remzi Şimşek/İHA)