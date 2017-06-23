Havuzda elektrik faciası: 5 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti. Akıllara durgunluk veren olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir Aquapark'ta meydana geldi. İddiaya göre havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların çırpındığını gören 2 kişi daha havuza girdi. İlk belirlemelere göre 6 kişi elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan 5'i hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. (Remzi Şimşek/İHA)
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