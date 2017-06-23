Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü

Marmaray'da çalışma yapan işçi Fatih Uysal elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkındaki havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk, elektrik kaçağından doğan akıma kapıldı.

İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. Çocukları kurtarmak için suya atlayan 2 kişi de dahil, 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti.

Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

​Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi. Havuzda akıma kapılan 3 çocuk da dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

KAÇAK AKIM RÖLESİ YOKTU

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.