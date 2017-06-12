'Havuza gidiyoruz' diyerek evden ayrılan kızlardan haber yok

Denizli'de yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrılan 13 yaşındaki iki kızdan haber alınamıyor. Ailelerin polise başvurulmasının ardından kızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'de yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrılan 13 yaşındaki iki kızdan haber alınamıyor. Ailelerin polise başvurulmasının ardından kızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde ikamet eden ve dün 'dolaşmaya ve havuza gidiyoruz' diyerek evden ayrılan 13 yaşındaki G.S. ve R.D.'den haber alınamıyor. Kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polise giden aileler kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, iki kızı bulmak için çalışma başlattı.

Denizli'de çok havuz olmadığını ve olabilecek tüm yerlere baktıklarını belirten G.S.'nin dayısı Hasan Dire, "Dün saat 11.30-12.00 sularında, annelerine 'dolaşmaya gidiyoruz, yüzme havuza gideceğiz' diyerek ayrılmışlar. Telefonları kapalı, hiçbir şekilde ulaşamadık. Havuz olan yerlere baktık ama bulamadık. Polise başvurduk, şimdi de karakoldan geliyorum. Ekipler onların bulunması için çalışıyor. İyi bir haber bekliyoruz. Ailede bir huzursuzluk yoktu, yeğenimin annesiyle bir problemi yoktu" dedi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)