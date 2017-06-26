Havuz faciasındaki teknisyen tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılarak 5 kişiye mezar olan yüzme havuzunun elektrik tesisatını yapan teknisyen, üst mahkemenin itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılarak 5 kişiye mezar olan yüzme havuzunun elektrik tesisatını yapan teknisyen, üst mahkemenin itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyazı ilçesi Kuzuluk beldesinde 5 kişiye mezar olan havuz faciasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde, havuzun elektrik tesisatını yapan teknisyen K.D., jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında üst mahkemenin itirazı üzerine teknisyen K.D., tekrardan gözaltına alındı. Gece saatlerinde hakim karşına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(Ali Yıldırım / İHA)