Havuz faciasında 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayda, havuzun elektrik tesisatını yapan K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın sorgusu devam ediyor.

(Remzi Şimşek/İHA)