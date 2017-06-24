Havuz faciasında 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayda, havuzun elektrik tesisatını yapan K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın sorgusu devam ediyor. (Remzi Şimşek/İHA)
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