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Havuz başında yasadışı göçmen operasyonu
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Havuz başında yasadışı göçmen operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele baskın düzenleyen Jandarma, Suriye uyruklu 62 kaçak göçmeni kişiyi havuz başında ve otelin lobisinde dinlenirken yakaladı. Olayla ilgili otel sahibi ve Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele baskın düzenleyen Jandarma, Suriye uyruklu 62 kaçak göçmeni kişiyi havuz başında ve otelin lobisinde dinlenirken yakaladı. Olayla ilgili otel sahibi ve Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
istihbarat çalışması sonucunda Manavgat Side Bölgesinde bulunan apart otelde Suriyelilerin bulunduğunu belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Antalya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri otelde arama yaptı. Apart otelde yasa dışı yollarla Kıbrıs Rum Yönetimine gitmek isteyen 42 Erkek, 13 kadın ve 7 çocuktan oluşan 62 Suriye Vatandaşı ile Suriyelileri Mersin'de toplayan Suriye Uyruklu Amer Khoof , Ahmed Mossaagha , apart otel işletmecisi O.E yakalanarak gözaltına alındı.
Yasa dışı yollarla Kıbrıs Rum kesimine gitmek isteyen 62 Suriye Uyruklu şahıs Jandarma tarafından yaklaşık 12 saat süren işlemlerin ardından otobüsle Mersin'e geri gönderildi.
Apart otel işletmecisine Kimlik Bildirim Sistemine otelde konaklayanların ismini bildirmediği için 5 bin 191 TL para cezası uygulanırken yakalanan şüphelilerin Jandarmadaki sorgularının ardından Manavgat Adliyesine sevk edileceği bildirildi.
(Arif Kaplan /İHA)

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