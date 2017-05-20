Havaya ateş eden şahsı bıçak ve silahlarla kovaladılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Duruma kızan esnaf şahsı bıçak ve silahla kovalayınca hareketli dakikalar yaşandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Duruma kızan esnaf şahsı bıçak ve silahla kovalayınca hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Orta Mahallede bulunan Uzun Çarşı içinde ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, rastgele pompalı tüfekle hava ateş etti. Durumu gören esnaf bıçakla ve silahla şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacayı gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri havaya rastgele ateş eden şahsı gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Karakoluna götürürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)