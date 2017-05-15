Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Havasızlıktan boğulmak üzereydiler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Havasızlıktan boğulmak üzereydiler

Edirne'de, jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında bulunan bir dorse içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken, havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i kadın 3 DHKP-C'liyi, son anda kurtardı.

Edirne'de, jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında bulunan bir dorse içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken, havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i kadın 3 DHKP-C'liyi, son anda kurtardı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, yasa dışı yollarla bir A.O.S. isimli bir şahsın Türk plakalı bir çekici ve bu çekiciye bağlı dorse içerisinde bir grup DHKPC'linin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Söz konusu tır parkındaki dorsede arama yapan jandarma ekipleri, havasızlıktan bayılmak üzere olan 3 erkek ve 1 bayan 4 Türk vatandaşı yakaladı. Şahısların isimlerinin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları, yapılan sorgularında aranan şahıslardan olmadıkları, fakat Terör Örgütü Üyesi Olmak (DHKP-C) suçundan suç kayıtlarının mevcut olduğu bildirildi. Şahısların İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konulmuş yurt dışına çıkma yasaklarının bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek, gerekli tahkikata başlanıldığı ve şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.
(Koray Ustabaşı /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
Sultangazi'de gerginlik
'Şampiyonluk konuşmak için daha erken'
Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti
'Herkes bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
Sultangazi'de gerginlik
Sultangazi'de gerginlik
'Şampiyonluk konuşmak için daha erken'
'Şampiyonluk konuşmak için daha erken'
Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti
Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti
'Herkes bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum'
'Herkes bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum'
Havasızlıktan boğulmak üzereydiler
Havasızlıktan boğulmak üzereydiler
Güneş: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz'
Güneş: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz'
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Adnan Örnek'ten hakemlere 'Quaresma' tepkisi
Adnan Örnek'ten hakemlere 'Quaresma' tepkisi
Başbakan Binali Yıldırım'dan AB'ye mesaj
Başbakan Binali Yıldırım'dan AB'ye mesaj
Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü
Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English