Havasızlıktan boğulmak üzereydiler

Edirne'de, jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında bulunan bir dorse içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken, havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i kadın 3 DHKP-C'liyi, son anda kurtardı.

Edirne'de, jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında bulunan bir dorse içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken, havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i kadın 3 DHKP-C'liyi, son anda kurtardı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, yasa dışı yollarla bir A.O.S. isimli bir şahsın Türk plakalı bir çekici ve bu çekiciye bağlı dorse içerisinde bir grup DHKPC'linin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Söz konusu tır parkındaki dorsede arama yapan jandarma ekipleri, havasızlıktan bayılmak üzere olan 3 erkek ve 1 bayan 4 Türk vatandaşı yakaladı. Şahısların isimlerinin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları, yapılan sorgularında aranan şahıslardan olmadıkları, fakat Terör Örgütü Üyesi Olmak (DHKP-C) suçundan suç kayıtlarının mevcut olduğu bildirildi. Şahısların İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konulmuş yurt dışına çıkma yasaklarının bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek, gerekli tahkikata başlanıldığı ve şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

(Koray Ustabaşı /İHA)