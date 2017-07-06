Havalimanında patlayan powerbank paniğe neden oldu
Atatürk Havalimanında uçağa powerbank ile alınmayan İngiliz uyruklu yolcu, powerbank'ı uçağın körüğünde yere fırlattı. Patlayan powerbank paniğe neden olurken, yolcu gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanında uçağa powerbank ile alınmayan İngiliz uyruklu yolcu, powerbank'ı uçağın körüğünde yere fırlattı. Patlayan powerbank paniğe neden olurken, yolcu gözaltına alındı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Birmingham seferini yapan uçağına powerbank'ı ile alınmayan bir yolcu olay çıkardı. İngiliz vatandaşı yolcunun uçağın körüğünde yere fırlattığı powerbank patlayınca olay yerine emniyet yetkilileri çağrıldı. Patlayan powerbank nedeniyle panik yaşandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olumsuz bir durumun olmadığı öğrenilirken, yolcu gözaltına alındı. İngiliz yolcu, "Bana kimse powerbank'ı uçağa alamayacağımı söylemedi. Ben de o yüzen powerbank'ımı bagaja vermedim, yanıma aldım. Daha sonra uçağa alamayacaklarını söyleyince ben de sinirlendim yere vurdum" ifadelerini kullandı. (Tuncer Cengiz/İHA)
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