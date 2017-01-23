Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Havalimanında karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer halk varmış'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Havalimanında karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer halk varmış'

Darbe Girişimi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 askerin yargılandığı davada sanık savunmalarına geçildi. İfade veren sanıklardan tutuklu uzman erbaş, 'Havalimanına vardığımızda karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer karşımızda halk varmış' dedi.

Darbe Girişimi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 askerin yargılandığı davada sanık savunmalarına geçildi. İfade veren sanıklardan tutuklu uzman erbaş, "Havalimanına vardığımızda karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer karşımızda halk varmış" dedi.
Darbe Girişimi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 28'i tutuklu 62 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı ilk davada sanıkların kimlik tespitleri sona erdi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumu, Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada Mahkeme Başkanı, tutuksuz yargılanan 34 sanık erin, soruşturma aşamasında adreslerini Maltepe 2'inci Nurettin Baransel Kışlası 2'inci Tugay Komutanlığı olarak verdiğini hatırlattı. Tugayın Gaziantep'e taşınması nedeniyle aralarında terhis olanların da bulunduğu sanıkların adreslerinin sorulması için yazı yazdıklarını belirten mahkeme başkanı, birliğin El Bab'a operasyona gitmesi nedeniyle bu işlemi yapacak personelin bulunmadığı yanıtı geldiğini söyledi. Bu nedenlerle tutuksuz sanıklara tebligat yapılamadığı öğrenilirken, duruşmaya gelen 14 tutuksuz sanığın da tebligatla değil, e-devlet üzerinden bilgi alarak duruşma gününü öğrendikleri ifade edildi.
İddianamenin kabul kararı ve özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi. Tutuklu sanık Yüksel Özdemir, uzman çavuş olduğunu söyleyerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na terör saldırısı olacağı şeklinde ihbar olduğunu bu nedenle emniyet güçlerine destek amacıyla gönderildiklerini belirterek "Görev tanımım içinde silah kullanmaya yetki ve hakkım yoktu" dedi.

"KARŞIMIZDA FETÖ OLACAĞINI SANIYORDUK, MEĞER KARŞIMIZDA HALK VARMIŞ"
Uzman erbaş tutuklu sanık Yusuf Yaylaz, olay günü bölük komutanının bölük oluşturduğunu, mangalarda bir eksik olduğunu söylediğini belirterek, "Bölük komutanı bize Ankara'dan Kara Kuvvetleri Komutanları'nın geleceğini söyledi. Biz de katılmak zorunda kaldık. O gün bize 3'üncü Kolordu Komutanlığı'ndan tatbikat mesajı gelmişti. Cephaneliğe gidip üstümüze düşen mühimmatı aldık. Kışladan çıktık, E5'te ilerlerken polis bize eskortluk yaptı. Havalimanına vardık. Alana 100 metre kala bizi halk karşıladı. Karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer karşımızda halk varmış. Oraya vardığımızda vatandaş bize tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz araçtan hiç ateş açılmadı" ifadelerini kullandı.

"DARBEYİ FİDANLIKTAKİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"
Tutuklu sanık Yavuz Türk, sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yaptığını, 15 Temmuz'da bölükte normal mesaiye başladıklarını, öğleden sonra yarbay Şakir Çınar'ın kendilerine denetleme olacağını söylediğini hatırlatarak, "Akşam saat 21.00'i geçmişti. Kışladan çıktık. Sabiha Gökçen'e gidene kadar halk bizi alkışladı. Limana varmadan 1 buçuk kilometre önce trafik tıkanmıştı. Bir arkadaşımıza gelen telefonla olayı anlamaya başladık. Limanın önünden geri dönmeye çalıştık. Yakında bir fidancı vardı, oranın bekçisine durumu izah edip içeri girdik. Televizyondan darbe olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız yakınını arayarak yardım istedi. Bize sivil kıyafet getiren arkadaşımızın yakınının evine gittik. Geceyi orada geçirip ertesi gün birliğe döndük. Elazığ'da 1 Ağustos 2016 tarihinde resmi nikahım vardı. Ailem, nişanlım mağdur oldu. Beni bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" şeklinde konuştu.
Duruşma diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.
(Başak Akbulut - Mehmet Başa / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serbest piyasada altın fiyatları
'Benim sizden bir ricam olacak...'
Sergen Yalçın: Artık oynayacağımız maçların telafisi yok
'Havalimanında karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer halk varmış'
AK Parti MKYK ve il başkanlarını toplayacak
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'Benim sizden bir ricam olacak...'
'Benim sizden bir ricam olacak...'
Sergen Yalçın: Artık oynayacağımız maçların telafisi yok
Sergen Yalçın: Artık oynayacağımız maçların telafisi yok
'Havalimanında karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer halk varmış'
'Havalimanında karşımızda FETÖ olacağını sanıyorduk, meğer halk varmış'
AK Parti MKYK ve il başkanlarını toplayacak
AK Parti MKYK ve il başkanlarını toplayacak
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti
Yemen ordusu Muha'nın kontrolünü sağladı
Yemen ordusu Muha'nın kontrolünü sağladı
Gambiya'da sular durulmuyor
Gambiya'da sular durulmuyor
Antrenmana giderken kaza geçiren çocuk öldü
Antrenmana giderken kaza geçiren çocuk öldü
80 metreden gol attı
80 metreden gol attı
Obama'nın eski aracını kullanacak
Obama'nın eski aracını kullanacak
Polislere ByLock operasyonu: 44 gözaltı
Polislere ByLock operasyonu: 44 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English