Havalimanında ilginç evlilik teklifi

Atatürk Havalimanı'nda çalışan Necef Daşdan, kız arkadaşına ilginç bir evlilik teklifi yaptı. Sevdiği kızı etkilemek için özel pankart hazırlatan ve başından güller döktüren Necef Daşdan'ın bu çabaları boşa gitmedi.

Atatürk Havalimanı'nda çalışan Necef Daşdan, kız arkadaşına ilginç bir evlilik teklifi yaptı. Sevdiği kızı etkilemek için özel pankart hazırlatan ve başından güller döktüren Necef Daşdan'ın bu çabaları boşa gitmedi.

Kız arkadaşı Özlem Delen ile aynı kurumda çalışan Necef Daşdan'ın ilginç evlilik teklifi, Havalimanında pankart açan genç Necef, ilginç pankartıyla evlilik teklifinde bulundu. İstanbul Atatürk havalimanında Çelebi Yer Hizmetleri şirketinde çalışan Necef Daştan, aynı şirkette çalıştığı iş arkadaşı Özlem Delen'e sürpriz evlilik teklifi yaptı. Havalimanında pankart açan genç Necef, ilginç evlilik teklifinde bulundu.

Dış Hatlar gidiş katında pankart açan Necef, gelecek olan kız arkadaşını uzun bir süre bekledi. Genç Necef, "Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah gelecek bekliyoruz" dedi. Öte yandan vatandaşlar ve havalimanı çalışanları sürpriz teklife büyük ilgi gösterdi. Necef Daştan, kontuarda çalışmasını tamamlayan Özlem'in geldiği sırada pankartı açtırdı ve önünde eğilerek evlenme teklifinde bulundu. Genç kız, sevinç gözyaşları içinde 'Evet' cevabının üzerine vatandaşlar uzun süre alkışladı.İlginç teklifin ardından mutluluk göz yaşları döken Özlem Delen," tam havacılığa uygun bir teklif oldu. burada başlamıştık güzel bir başlangıcı da burada beraberinde getirmek istedi. Ben de aynı şekilde evet dedim." dedi

Pankart yazmak için çok uğraştığını söyleyen Necef Daştan(27), "Burada tanıştık evlilik teklifini burada yapayım dedim daha güzel olur dedim hem unutulmaz bir anı olur. Pankartı yazmak için çok uğraştım. Çok düşündüm ne yazsam diye. Kendim yazdım inşallah beğenmiştim olmuştur. Düğün en yakın zamanda düğünü uçakta yapmayı düşünürüz uçağı kapatırız" dedi

Evlilik teklifinin ardından Mutluluk gözyaşı döken Özlem Delen (25)," her şey çok güzeldi. Şu anda kelimelerle ifade edemiyorum. Gelecekteki eşime çok teşekkür ediyorum"dedi.

(Tuncer Cengiz /İHA)