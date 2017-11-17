17.11.2017 12:52 Havalimanında ekmek arasında kaçak sigara şoku

Atatürk Havalimanı'nda ekmek arasında yurda sokulmak istenen kaçak sigaralar Gümrük Memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Kaçakçıların, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigarayı lastik ayakkabı, su bidonları, cips paketlerinin ve ekmek arasında yurda sokmaya çalışması görevli memurları bile şaşırttı. Atatürk Havalimanı'nda ekmek arasında yurda sokulmak istenen kaçak sigaralar Gümrük Memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Kaçakçıların, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigarayı lastik ayakkabı, su bidonları, cips paketlerinin ve ekmek arasında yurda sokmaya çalışması görevli memurları bile şaşırttı.

Yurda kaçak sigara sokmak isteyen yerli ve yabancı yolcular her yolu denerken sigara kaçakçılığı ilginç boyutlara ulaştı. Son olarak Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla sigara sokmak isteyen çok sayıda Özbek vatandaşı Gümrük Memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Özbek vatandaşlarının sigaraları saklama şekilleri gümrükçüleri bile şaşırttı.

EKMEK ARASINDA KAÇAK SİGARA

Atatürk Havalimanı'nda uygulama yapan Gümrük Muhafaza Memurları, şüphelendikleri Özbek yolcuları durdurdu. Özbek yolcuların çantalarını x-ray cihazına sokan gümrük ekipleri, daha sonra çantalarda arama yaptı. Özbek yolcuların, çantalarında bulunan yöresel ekmeklerden şüphelenen gümrük ekipleri, ekmeklerin poşetlerini açıp içine bakınca, hayatının şokunu yaşadı. Yöresel ekmeklerin arasından çok sayıda sigara çıktı.

Daha sonra çantalarda bulunan Kara Lastik, cips, termos, patates kızartması ve su bidonlarını açan gümrük ekipleri, aynı şoku bir daha yaşadı. Ekiplerin kontrol ettiği bütün malzemelerin içinden sigara çıktı. Lastiklerin içine sıkıştırılarak sarılan ve patates kızartmasının altına yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigaralara el konularak yolcular hakkında işlem yapıldı.

Son zamanlarda kaçak sigaranın artığı ve her gün yaklaşık 5 bin paket sigara ele geçirildiği öğrenildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

