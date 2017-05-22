Havalimanına köpek girdi: 11 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde piste giren köpek ile uçağın kokpit camına çarpan bir kuş nedeniyle 11 uçak pisti pas geçti.

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde piste giren köpek ile uçağın kokpit camına çarpan bir kuş nedeniyle 11 uçak pisti pas geçti.

Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine Florya yönünden Ataköy yönüne alçalan 4 uçak piste giren bir köpek nedeniyle pas geçti. Piste teker koymak üzere olan uçağın pilotunun kuleyi uyarmasının ardından, DHMİ ekipleri uçuş trafiğini durdurarak pistte köpek aradı. Köpeği bulamayan DHMİ ekipleri daha sonra pisti hava ulaşımına açtı. Pistte köpek araması yapıldığı sırada Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Türk Hava Yolları'nın Bombay, Mombasa, Milano ve Kopenak seferlerini yapan uçakları pas geçmek zorunda kaldı.



THY'NİN KATMANDU UÇAĞININ KOKPİT CAMINA DA GÜVERCİN ÇARPTI

Türk Hava Yolları'nın TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu yapan Airbus 330 tipi uçağının kokpit camına da Atatürk Havalimanı'na inişte güvercin çarptı. Hava trafik kontrolörüne uçağın pilotu, "Güvercinler vardı bir tane çarptı camımıza bilginize" anonsunda bulundu. Pilotun raporu üzerine kuşların uzaklaştırılması süresince 7 yolcu uçağı da Ataköy-Florya yönündeki pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kokpit camına kuş çarpan ve önemli bir hasar bulunmayan THY uçağı inişinin ardından inceleme yapılmak üzere THY Teknik hangarına çekildi.

(Tuncer Cengiz / İHA)