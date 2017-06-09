Havalimanı terminal inşaatında göçük: 2 yaralı

Muş Havalimanı'nda yapımı devam eden terminal inşaatında meydana gelen göçükte kardeş olan 2 işçi yaralandı.

Muş Havalimanı'nda yapımı devam eden terminal inşaatında meydana gelen göçükte kardeş olan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, havalimanında yapımı devam eden terminal inşaatına beton döken işçiler, öğle molası verdi. Dökülen beton kısa bir süre sonra iskeleyle birlikte çökerken, inşaatta çalışmasını sürdüren Yavuz ve Erol Taşdemir isimli işçiler enkaz altında kaldı. Olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından göçükten çıkartılan yaralı işçiler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Taşdemir kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve göçükle ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

(Nejdet Armağan/İHA)