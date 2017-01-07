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Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı
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Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı

Özel bir temsil ve gözetim şirketi bünyesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Özel bir temsil ve gözetim şirketi bünyesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler de emniyet güçlerinin, internet abonelerinin kimliklerine ulaşabilmesine imkan tanırken son iki 2 ayda Atatürk Havalimanı'nda polisin 15 havalimanı çalışanı hakkında cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaretten işlem yaptığı bilgisi edinildi.

Devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı

Son olarak önceki gün özel bir temsil ve gözetim şirketinde koruma ve güvenlik memuru olarak görev yapan K.D. sosyal medyadan cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. K.D'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Koruma ve güvenlik personeli K.D.'nin tutuklanması bir havalimanı çalışanın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kayıtlara son dönemdeki ilk tutuklama olarak geçti. Geçtiğimiz günlerde de aynı şirkette çalışan başka bir kişi de aynı suçtan gözaltına alınmıştı.
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