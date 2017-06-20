Havalimanı çalışanı bulduğu parayı polise teslim etti

Atatürk Havalimanı itfaiyesinde görevli Serdar Zengin isimli duyarlı çalışan, havalimanındaki metroda bulduğu yaklaşık bin lira değerindeki dövizi polise teslim etti.

Atatürk Havalimanı itfaiyesinde görevli Serdar Zengin isimli duyarlı çalışan, havalimanındaki metroda bulduğu yaklaşık bin lira değerindeki dövizi polise teslim etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı itfaiyesinde 12 yıldan beri görev yapan 35 yaşındaki Serdar Zengin, dün akşam saatlerinde mesaisine başlamak üzere gelmek için metroya bindi. Metronun son durağı olan havalimanında bütün yolcular çıktıktan sonra kabinde kimsenin almadığını fark ettiği bir poşet gördü. Bunun üzerine sahipsiz olduğunu anladığı poşeti alan Zengin, içerisinde cüzdan ve pasaport bulunan poşeti sahibine ulaştırılması için emniyet güçlerine teslim etmeye karar verdi.

Bin lira değerinde döviz

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne giden Serdar Zengin, bulduğu poşeti polise teslim etti. Ekiplerinin yaptığı incelemede cüzdan içerisinde otalama bin Türk Lirası'na denk gelen döviz ve Libya uyruklu Esam Ali İssa'ya ait pasaport çıktı. Emniyet güçleri parayı teslim alarak tutanak tuttu.



"BEN VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Duyarlı bir davranış örneği göstererek metroda bulduğu parayı polise teslim eden Serdar Zengin, "Mesai için geldiğim havalimanında metrodan inmeye hazırlanırken bir poşet gördüm. Kimsenin almadığını fark edince sahipsiz olduğunu anladım. Poşeti alarak teslim etmek için polise götürdüm. İçerisinde yaklaşık bin lira değerinde döviz çıktı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

( Ferhat Yasak/İHA)