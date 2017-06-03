Havalandırma boşluğuna düşen kedi operasyonla kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiyenin 40 dakikalık operasyonuyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiyenin 40 dakikalık operasyonuyla kurtarıldı.

İlçe merkezindeki yaşayan bir vatandaş oturduğu binadan kedi sesi geldiğini duydu. Binada incelemede bulanan Fatih Çalış havalandırma boşluğunda kedi olduğunu fark edince durumu Havanseverler ve itfaiyeye bildirdi.

Kedinin kurtarılması için gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kedinin binanın 4'üncü katından aşağıya düştüğünü belirledi. Bunun üzerine alt katlarda inceleme yapan ekip havalandırmanın zemin katlarla bağlantısını aradı. Ancak bir bağlantı bulunamayınca 1'inci kattaki evin tuvaletinden geçen havalandırma boşluğunda delik açıldı. Bu sırada ışığı gören kedi evin içine fırladı. Ekipler tarafından kurtarılan kedi herhangi bir sağlık problemi olmayınca damdaki yuvaya bırakıldı.

Operasyonu başından sonuna takip eden hayvansever Semih İğdigül, "Allah bu canı bu mübarek günde annesine bağışladı. Şimdi yukarı çıkarıp annesiyle buluşturacağız" dedi.

Kedinin sesini fark ederek itfaiyeye haber veren Fatih Çalış ise, "3 gündür ses geliyordu. Poğaça ve su vermeye çalıştık. Yoksa ölürdü. Kurtarıldığı için sevinçliyiz" diye konuştu.

Bina girişinde bekleyen hayvanseverler operasyonu başarıyla tamamlayan itfaiye ekibini uzun süre alkışladı.

(Oktay İnce /İHA)