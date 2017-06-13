Havai fişek mağdurları kabus gecesini anlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreninde hava fişek gösterisinde yaralananlar o anları anlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreninde hava fişek gösterisinde yaralananlar o anları anlattı.

Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda geçtiğimiz cuma akşamı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2'nci mezunlarına yönelik düzenlenen törende bin 639 öğrencinin kep attığı sırada havai fişek gösterisi yapıldı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride atılan havai fişeğin yere yakın patlaması sonucu Hatice Özlem (25), Yaprak Summakoğlu (20), Mehmet Yücel Summakoğlu (20), Ayten Summakoğlu (43), Sevinç Özer (45), yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hatice Özlem, Yaprak Summakoğlu, Mehmet Yücel Summakoğlu, Ayten Summakoğlu, Sevinç Özer'in tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



"BU OLAYIN KESİNLİKLE ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Olayın ardından ortopedi bölümünde gazetecilere açıklama yapan Yaprak Summakoğlu, ablasının mezuniyeti için Alanya'ya geldiğini söyledi. Summakoğlu, "Mezuniyet gecesinde törenin sonralarına doğru havai fişek gösterisi başladı. Havai fişek gösterisinde havai fişeklerin çıkış doğrultusunu biz görebiliyorduk. Kanaatimizce gayet yakın bir yerden patlatıldı. Ben, erkek kardeşim, annem, ablam ve ablamın yakın arkadaşlarıyla beraber oturuyorduk. Hepimiz kutlama anının videosunu çekiyorduk. O sırada havai fişeklerden bir tanesi patlamadan fitil şeklinde üstümüze doğru geldi. O sadece bir şeyin üzerimize doğru geldiğini gördük ve o anda büyük yeşil ışık şeklinde bir patlama oldu. O esnada üzerime yanan maddeler geldi. Vücudumun çeşitli yerlerinde 2-3 dereceden yanıklar var, tedavim şuanda sürüyor. Tamamen ihmal üzerine olan bir şeydi. Çünkü, havai fişek yukarı çıkmadan direkt üzerimize geldi. Annemin koluna çarptı, kas zedelenmesi var. Patlamanın şiddetiyle kulak zarının yüzde 50'den fazlasının yırtıldığı söylendi. Havai fişek kardeşimin ise koluna çarparak kafasına geldi ve kafasında patladı. Şuanda beyin kanaması geçirdi. Takipte tutuluyor. Bu olayın kesinlikle araştırılmasını istiyorum. Birinci şekilde organizasyonu yapan kişilerin sorumsuzluğudur" dedi.



"ORADA YANDIĞIMI HİSSETTİM"

Ameliyatın ardından tedavisi normal odada devam eden Sevinç Özer ise, İstanbul'dan kızının mezuniyet törenine geldiğini söyledi. Törende en arkada sıralarda oturduğunu aktaran Özer, "Tam kep attığı sırada bir ışık geldi arkadan. Orada yandığımı hissettim. Her taraf duman içinde kaldı. Yeğenim vardı yanımda ve onun da sol tarafında yanıklar vardı. O acıdan arabaya koştum direkt. Kendim de bilmiyorum ne yaptığımı. Her tarafım paramparça olmuştu. Kol ve 2 bacağımda çok yanıklarım var. Dün ameliyata girdim ve dikiş attılar. Ben şikayetçiyim bu olayın yaşamasına sebep olanlardan. Biz canımızla uğraştık onlar müzik çalmaya devam ettiler" diye konuştu.



"HASTALARIMIZIN GENEL OLARAK ÇOĞUNDA BİRİNCİ DERECEDEN YANIKLAR VAR"

Doçent Doktor Ahmet Arslan, tedavisi süren hastaların son durumu hakkında bilgi verdi. Arslan, "Hastalarımızın genel olarak çoğunda birinci dereceden yanıklar var. Bir hastamızın 2 derece geniş bir yarası var. Onu da dün ameliyathanede temizleyip sorunsuz bir şekilde tedavisini yaptık. Bir diğer hastamızda şiddetli patlamaya bağlı kulak zarında küçük bir yırtık var. Bu yırtığın da diğer uzman arkadaşlarımızın değerlendirmesiyle sorunsuz bir şekilde iyileşeceği yönünde. Bir diğer delikanlı da kafa tası kemiğinde küçük bir çatlak oluşmuş. Onun da tedavisi sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Biz hastalarımıza şuana kadar tedavisini yaptık taburcu etmeyi planlıyoruz ancak. Acele etmiyoruz" şeklinde konuştu.



"TATSIZ BİR HADİSE YAŞANDI"

Üniversite genel sekreteri Yavuz Uysal da, mezuniyet töreni gibi organizasyonları bir şirket üzerinden yaptıklarını söyledi. Uysal, "Bu şirket bizim bu gibi programların yapımında idare etmekle görevli. Oradaki tüm sorumluğu ve aksaklığı gidermekte olan bir şirket. Biz sadece aynı bir düğün misali, düğünün ev sahibi biziz ama düğün salonu başkasının. Belki oranın daha eğlenceli bir görünüme kavuşması için patlatmak istediği havai fişekleri maalesef havai fişeklerin bir tanesi bizim seyircilerin üzerinde patladı. Bu benim ve protokolde olan rektörümüzün üzerinde de olabilirdi. Yani biz de o olayın içinde herhangi bir kişiydik ve böylelikle tatsız bir hadise yaşandı" dedi.

(Erdal Anak /İHA)