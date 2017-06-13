Havai fişek dükkanındaki yangında faciadan dönüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir havai fişek dükkanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, fişekler patlamadan itfaiye tarafından son anda söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir havai fişek dükkanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, fişekler patlamadan itfaiye tarafından son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde 7 katlı bir apartmanın girişinde bulunan Burak Konyar'a ait 2 katlı havai fişek dükkanının üst katında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, caddeye trafiği kapattı. Kısa süre sonra yangın bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı ve 1 arazöz ise yangına müdahalede bulundu. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, havai fişekler patlamadan yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Çevredeki esnaf ve mahallelinin tedirgin bir şekilde izlediği yangın, içerisinde yüklü miktarda havai fişek olan dükkanda maddi hasara neden oldu.

(Suat Metin / İHA)