Havada korku dolu dakikalar

İzmir Adnan Menderes Havalimanından kalkan İzmir-Adana seferini yapan bir uçağa yıldırım isabet ederken, yolcular panik yaşadı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından kalkan İzmir-Adana seferini yapan bir uçağa yıldırım isabet ederken, yolcular panik yaşadı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından saat 14.40'da kalkan bir yolcu uçağına, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçak isabet almasıyla sarsıntı yaşadı. Bir süre sonra anons yapan kabin ekibi, endişelenecek bir durum olmadığını, uçağın sağ ön kısmına yıldırım isabet ettiğini yolculara duyurdu. Uçak daha sonra ise piste geri dönerken, uçakta yapılan incelemede herhangi olumsuz duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Yolcular, daha sonra ise başka bir uçakla Adana'ya gönderileceği kaydedildi.

