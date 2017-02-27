Hava yoluyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda valiz içerisinde kaçırılmaya çalışılan 6 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda valiz içerisinde kaçırılmaya çalışılan 6 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Şubat 2017 günü Adana'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen K.Ö. ve Z.Ö. isimli şahısların X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerde şüphe üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, valizin içerisine zula yapılmış vaziyette 6 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ö. ve Z.Ö. isimli şahıslar ise adli makamlara sevk edildi.
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