Hava trafiğine sis engeli

Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.

Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal edildi.

