Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 5'i sivil olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 5'i sivil olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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