'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu yakalandığında biliniyormuş

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Adil Öksüz'ün yakalanmasının ardından getirildiği karakolda, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı' olduğunun öğrenildiği, ancak bu bilginin dönemin İstihbarat Şube Müdürü Alp Arslan tarafından üst makamlara ve adli mercilerle paylaşılmadığı belirtildi.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Adil Öksüz'ün yakalanmasının ardından getirildiği karakolda, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğunun öğrenildiği, ancak bu bilginin dönemin İstihbarat Şube Müdürü Alp Arslan tarafından üst makamlara ve adli mercilerle paylaşılmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü ve biri Başbakanlık müşaviri olmak üzere 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan 428 sayfalık iddianamede, şüphelilerin eylemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. İddianamede, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından darbecilerin Akıncı Üssü'nden kaçtıklarının bilgisinin geldiği, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile diğer kolluk görevlilerince kaçan darbecilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Akıncı 4. Ana Jet Üssü çevresinde emniyet tedbirlerinin alındığı, Kazan İlçe Jandarma Komutanı olan şüpheli Murat Bozdağan'ın da kaçan darbecilerin yakalanması için Kazan İlçe Jandarma Komutanlığında ve Kazan Jandarma Kışla Karakolunda görevli personeli görevlendirdiği kaydedildi. Bu kapsamda dosyanın şüphelileri arasında bulunan Erkan Külah, Abdülsamet Gürler ve Serkan Çoraplı'nın bir ekip oluşturduğu ve yakaladıkları 29 kişiyi parça parça karakola getirdikleri anlatıldı. Aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu 29 şüphelinin tahkikatlarının jandarma görevlileri tarafından yapılmayıp, şüpheliler Serter Koçak, Ömer Doğan ve Erhan Cihangir tarafından yapıldığı kaydedilen iddianamede, "Akıncılar Üssü'nden kaçan darbeye teşebbüs eden şüphelilerin yakalanıp peyderpey kışla jandarma karakoluna getirildikten sonra kışla jandarma karakolundan dışarıdan 20-25 kişi civarında resmi kıyafetli polislerin yine resmi polis araçlarıyla geldikleri, Serter Koçak, Ömer Doğan ve Erhan Cihangir'in ise 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra kışla jandarma karakoluna sivil bir araçla geldikleri, geldikten sonra şüphelilerle ilgili mülakat yapmaya başladıkları ve bu mülakatların jandarma kışla karakolunun bahçesinde karakol binasının yan tarafından devam ettiği" kaydedildi.



ADİL ÖKSÜZ'ÜN KİM OLDUĞUNU SORMUŞ

Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması nedeniyle İstihbarat Şube'nin görevini yerine getiremediği, bu nedenle Adil Öksüz'ü sorgulayan şüpheli Serter Koçak'ın mülakat esnasında Adil Öksüz'e kimliği hakkında sorular sorduğu, Öksüz'ün şüpheli tavırları üzerine daha önceden Elazığ'da birlikte görev yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Bilge Kağan Aksoy'u cep telefonundan aradığı belirtilerek, "Bilge Kağan Aksoy tarafından telefonla Serter Koçak'a, Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu bilgisinin aktarıldığı, bu bilgi aktarımını 16 Temmuz tarihinde henüz adli makamlara çıkarılmadan önce öğleden sonra yaptığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.



KARAKOL BAHÇESİNDE "FETÖ'NÜN İMAMISIN" DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede, Serter Koçak'ın Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğunu öğrenmesi üzerine Kışla Jandarma Karakolunun bahçesinde bulunan görevliler ve darbeye teşebbüs eyleminden dolayı yakalanan şüphelilerin de duyacağı şekilde Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğunu söylediği belirtilerek, "Bu şekilde Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığına sorgusu için getirilmeden önce öğrenildiği, Serter Koçak'ın Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğunu bahçede bulunan herkes tarafından görülecek ve duyulabilecek şekilde Öksüz'e, 'İmamsın oğlum, bundan sonra sen bizdesin, seninle daha sonra özel ilgileneceğim' diye söylediği, yine Koçak'ın diğer şüphelilere dönüp, 'Bu sizin imamınız, size emirleri bu getiriyor. Koskoca albay olmuşsunuz şu adamdan emir alıyorsunuz, görün işte halini. Sizin üstlerinize akıl hocalığı yapan kişi budur işte, sizin üstlerinize bu akıl veriyor. Görüyor musunuz imamınızı? Bu sizin imamınız, emirleri bundan alıyorsunuz. Gelsin kurtarsın, kurtarabiliyorsa sizin Fetullahınız. Bu buranın imamı, ben öğrendim sizin büyüklerinize akıl hocalığı yapan, emirleri veren bu. Bu gördüğünüz kişi sizin üstlerinize emir ve akıl veren imamıdır, hava kuvvetleri imamıdır' şeklinde beyanlarda bulunduğu, bahçede bulunanlar tarafından duyulduğu ve öğrenildiği anlaşılmıştır" denildi.



ADİL ÖKSÜZ'ÜN İMAM OLDUĞUNU ÜST AMİRLERİYLE PAYLAŞMIŞ

Serter Koçak'ın bu bilgiyi üst amiri olan Gökhan Yücel'e ilettiği, Yücel'in de aynı saatlerde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan Alp Arslan'a ilettiği, ayrıca Gökhan Yücel'in FETÖ ile mücadele konusunda görevli Başkomiser Mehmet Akbaş'ı da telefonla arayarak bilgilendirdiği belirtildi. İddianamede, Öksüz'ün sorgusu için Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmeden önce FETÖ'nün imamı olduğunun, darbeye teşebbüsten yakalanıp Kışla Jandarma Karakolunda bulunan darbeye teşebbüs eyleminin şüphelileriyle mülakat yapan Serter Koçak, Ömer Doğan ve Erhan Cihangir ile bu polis memurlarının amirleri pozisyonunda olan Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş ve Alp Arslan tarafından öğrenildiği, ancak şüpheli Alp Arslan'ın bu bilgiyi üst amirlerine, İl Emniyet Müdürü ya da İl Valisi'ne veya İl Emniyet Müdürlüğünün adli birimine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ya da Cumhuriyet Başsavcılığına iletmediği vurgulandı. Şüpheli Alp Arslan'ın ifadesinde böyle bir bilginin kendisine iletilmediği ya da hatırlamağını söylediği ancak Mehmet Akbaş ve Gökhan Yücel'in ifadelerinin Arslan'ı yalanladığı anlatıldı.

(Abdullah Sarıca /İHA)