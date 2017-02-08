Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!

Hava durumu İstanbul ve Ankara son tahminler korkuttu. Sıcaklıklar bu geceden itibaren sert düşmeye başlıyor. Özellikle haftasonunda birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

Sert düşen sıcaklıkların etkisi ile kar yağışı pazartesi günü etkisini arttıracak. İstanbul için kritik gün ise cumartesi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini mgm.gov.tr'de açıkladı.

Peki Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Edirne, Çanakkale, Eskişehir hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden gelen bilgiye göre kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN KRİTİK GÜN CUMARTESİ

İSTANBUL hava durumu 5 günlük raporu meteoroloji açıkladı. Sıcaklıklar bu geceden itibaren çok sert düşüyor. Cumartesi günü ise İstanbul'a kar yağışı geliyor.

İstanbul hava durumu için saatlik tahmin



ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor. Havanın ise yağmurlu olması bekleniyor.

Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakmasının beklenmesine rağmen sıcaklığın daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 6 derece olması öngörülüyor.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Şehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Söz konusu 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.