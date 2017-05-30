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Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı
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Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2005 yılında Hatun Sürücü'nün öldürülmesine ilişkin yargılanan kardeşleri hakkında beraat kararı verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2005 yılında Hatun Sürücü'nün öldürülmesine ilişkin yargılanan kardeşleri hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mutlu Sürücü ile sanık avukatları katıldı. Alman gazeteciler ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de salonda hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet Savcısı, sanıkların töre saiki ile kardeşi "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediklerini belirterek, Alparslan Sürücü ve Mutlu Sürücü'nün 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan sanık Mutlu Sürücü, medya baskısı ile açılmış bir dava olduğunu söyleyerek, "Ailede herkes bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmekteydi. Aile meclisi kararı ile cinayet işlenmedi. Cinayetten sonra 'hayatımın en huzurlu gecesini geçirdim' diyen bir kişiyi nasıl azmettirmiş olabilirim? Mahkeme heyetinden bağımsız ve adil bir karar bekliyorum" şeklinde konuştu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mutlu ve Alparslan Sürücü hakkında suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli somut, kesin ve inandırıcı bir delil olmadığını belirterek ayrı ayrı beraatına karar verdi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Rukiye Leyla Süren, "Davada karar çıktı, Alparslan Sürücü ve Mutlu Sürücü beraat ettiler. Başından beri söylediğimiz suçlu veya suçsuz tanımlaması yerine suçun işlendiği yerdeki tanıkların Türkiye'de dinlenmesi dosyanın gerçek anlamda tanıklarıyla delilleriyle irdelenmesiydi, maalesef bu gerçekleşmedi. Burada dinlenen tanıklar Alparslan'ın eşi ve patronuydu, Ayhan Sürücü de katıldı, tanıklık yaptı ve yalnız başına buna karar verdiğini beyan etti. Dolayısıyla çıkan sonuç beraat oldu. Sonuç çok da sürpriz olmadı bizim için. Bizim amacımız ceza alsınlar veya almasınlar değil, bizim amacımız gerçek yargılama yapılmasıydı" ifadelerini kullandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Fidan Ataselim, "Hatun Sürücü öldürüldü ve toprağın altında, kendini ifade edebilecek bir durumda bile değil. Yaşam hakkı elinden alındı, öldürülen yüzlerce binlerce kadın kardeşimiz gibi. Hiçbir kadın ölümü haketmiyor. Hatun Sürücü ölümü hak etmemişti, dilediği gibi giyinmek, dilediği gibi yaşamak istiyordu. Bu ülkede kadınlar özgürlüklerine sahip çıktıkları için öldürülüyor, hor görülüyor. Hayatın içindeyiz ve özgürlükten vazgeçmeyeceğiz. Hatun Sürücü'nün yüzünü bütün eylemlerimizde görecekler" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Hatun Sürücü, 7 Şubat 2005'te küçük kardeşi Ayhan Sürücü tarafından Berlin'deki evinin önünde üç kurşunla başından vurularak öldürülmüştü. Ayhan Sürücü 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçen yıl tahliye olmuştu. Ayhan Sürücü'nün yanı sıra cinayete birlikte karar verdiklerini iddia ettiği ağabeyleri Mutlu ve Alparslan Sürücü de yaklaşık 14 ay cezaevinde kalmış ve delil yetersizliğinden beraat etmişlerdi.
Dava dosyası 2012'de Türkiye'ye gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki kardeşin Ayhan Sürücü cinayeti işlediği sırada Hatun Sürücü'nün evinin yakınlarında olduğunun tespit edildiği, silahın temini ve cinayetin işlenmesi sırasında kardeşlerine yardım ettiği belirtilmişti. İddianamede, Mutlu ve Alparslan Sürücü'nün "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
(Cenk İşver /İHA)

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