06.01.2017 10:56 Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları 'e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.



Açıklanan TEOG sonuçlarına göre; Oltu Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ilk yılında ilçe birincisi oldu.



İlçe genelindeki 9 ortaokuldan 473 öğrencinin girdiği TEOG sınavında ilk kez TEOG sınavına giren Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yüzde 71 ortalama ile büyük bir başarıya imza attı.



Elde ettiği yüzde 71'lik oranla Türkiye ortalaması olan 58,3 ve Erzurum ili ortalaması 55,2'nin üzerinde büyük bir başarı yakalayan Oltu Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu alkışı hak etti.



Bu arada Oltu'daki ortaokullar 2015-2016 yılında yapılan TEOG sınavlarında ilçe genelinde elde ettikleri 62,8 ortalamanın bu yıl üzerine çıkarak 65,3'lük bir ortalamaya ulaştı.



Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, "Ayrıca imam Hatip ortaokulu ilçede yüzde 71 başarıyla ilçe 1.si olmuştur. Bu başarıda büyük katkısı olan öğretmen arkadaşlarımı, velilerimizi ve öğrencilerimi tebrik ediyorum. Rabbim başarımızı daim etsin inşallah" dedi.



Okulunun ilk kez girdiği TEOG sınavında yüzde 71 gibi bir ortalama yakalamasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yasin Dursun "Okulumuz öğrencileri ilk kez bu sınava girdiler. İlk sınavda ilçe genelinde birinci olmak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Emeği geçen okulumuz öğretmen, idareci, öğrenci ve velilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

