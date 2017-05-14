Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da maç sonrası yaşanan sevinç görüntüleri ilginç kareleri de beraberinde getirdi.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da maç sonrası yaşanan sevinç görüntüleri ilginç kareleri de beraberinde getirdi. Son kez bir futbol müsabakasına ev sahipliği yapan İnönü Stadı'ndan hatıra almak isteyen taraftarların kimisi tribünden koltuk aldı, kimisi kale direğini sökerek yanında götürdü. Kale direğini alan taraftarlar Bolu maçında golün atıldığı direği aldıklarını ve hatıra olarak saklayacaklarını söylediler. Bir başka taraftar ise stattan aldığı koltukla bindiği araçta şehir turu attı. (Mehmet Türel/İHA)
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