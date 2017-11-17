17.11.2017 14:32 Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, teröristler ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in cenazesi memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, teröristler ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in cenazesi memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehit Türkmen'in tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından yaklaşık 2 kilometre tekbir ve dualarla kortej eşliğinde şehitliğe getirilen şehidin naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kılınan cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk, CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Birol Ertem, MHP Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, kaymakamları, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Necati İvgin - Mustafa Mert/İHA)

