07.01.2017 09:43 Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Defne, Reyhanlı, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa ve Dörtyol ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Hatay'ın Defne, Reyhanlı, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa ve Dörtyol ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 12:30-13:30 saatleri arasında, Subaşı ve Turunçlu mahallelerine 13:30-14:30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 475,424 ve 477 Sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 12:30-13:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Reyhanlı ilçesi Bağlar, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde 09:00-13:00 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Kolcular Mahallesinde 09:00-15:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesinde, Barbaros Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde, Kurtuluş Mahallesi 34 ve 69 sokaklarda 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.



Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesine 10:00-12:00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Buhara Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahallelerine 00:30-07:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

