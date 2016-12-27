27.12.2016 10:36 Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Antakya, Defne, Yayladağı, Reyhanlı, Kumlu ve Dörtyol ilçelerinde perşembe günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Hatay'ın Antakya, Defne, Yayladağı, Reyhanlı, Kumlu ve Dörtyol ilçelerinde perşembe günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık Perşembe günü, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi 09:00-11:00 saatleri arasında, Apaydın Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Elektrik Mahallesi 09:00-11:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi Ceni Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Yeni ve Fidanlık mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Uzunkavak Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak, Cumhuriyet ve Gökçeoğlu mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi 406 Nolu Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

