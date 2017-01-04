04.01.2017 10:39 Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak

Hatay'ın Reyhanlı, Antakya, Arsuz, Payas ve İskenderun ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Hatay'ın Reyhanlı, Antakya, Arsuz, Payas ve İskenderun ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Reyhanlı ilçesi Bayır, Kurtuluş, Yeşilova, Fidanlık ve Yeni mahalleleri 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00:15-08:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi 127 ve 129 sokaklara, Dumlupınar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ve 197 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

