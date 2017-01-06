06.01.2017 09:27 Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Samandağ, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde pazar günü bakım ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Samandağ, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde pazar günü bakım ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında, Erzin ilçesi Yukarıburnaz Mahallesi ve BOTAŞ A.Ş. 09:00-14:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi ve bağlı mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahallelerinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesinde 09:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.

