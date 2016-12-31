31.12.2016 09:27 Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak Pazartesi günü, Reyhanlı ilçesi Yenişehir, Bahçelievler, Bağlar, Yeni, Değirmenkarşı, Cumhuriyet (Merkez), Mustafa Kemal, Adabucak, Kurtuluş, Bayır, Fidanlık, Pınarbaşı ve Yeşilova mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot, Sofular ve Orhanlı Mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 309/13 Sokak 08:30-17:30 saatleri arasında, Cırtıman Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

